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Дело ясное, что дело темное. С «трофеями» для будущего лауреата турнира еще предстоит разобраться

Дело ясное, что дело темное. С «трофеями» для будущего лауреата турнира еще предстоит разобраться

ФУТБОЛ. Бетсити - Кубок России. Четвертьфиналисты уже известны В числе восьми клубов, продолжающих борьбу за Хрустальный трофей, сохранились три команды ФНЛ.

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