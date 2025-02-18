На улице Костромской в Судиславле столкнулись два автомобиля 17 февраля во второй половине дня в поселке Судиславль произошло дорожно-транспортное происшествие.
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На улице Костромской в Судиславле столкнулись два автомобиля 17 февраля во второй половине дня в поселке Судиславль произошло дорожно-транспортное происшествие.