КП: на обучение детей певец Филипп Киркоров не жалеет 11 млн рублей в год

Журналисты раскрыли, в какой школе учатся дети Филиппа Киркорова. Согласно их утверждениям, дети артиста поступили в Swiss International Scientific School после появления видео, снятого Аллой-Викторией в столовой заведения.
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