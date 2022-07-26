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Зеленский назвал действия "Газпрома" газовой войной

Зеленский назвал действия "Газпрома" газовой войной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия "Газпрома" являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля, пишет The Washington Post.

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