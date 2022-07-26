Зеленский назвал действия "Газпрома" газовой войной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия "Газпрома" являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля, пишет The Washington Post.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия "Газпрома" являются свидетельством того, что Россия использует энергию как оружие, и призвал лидеров Европейского союза ввести более строгие санкции против Кремля, пишет The Washington Post.
Свежие комментарии