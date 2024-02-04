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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Гастроэнтеролог Байо рекомендовал съедать на завтрак яйцо, злаки и овощи

Гастроэнтеролог Байо рекомендовал съедать на завтрак яйцо, злаки и овощи

Завтрак, насыщенный микроэлементами, заряжает энергией и обеспечивает продуктивность на весь день. Гастроэнтеролог Олег Байо рекомендует включать в первый приём пищи качественные белки, жиры и сложные углеводы.

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