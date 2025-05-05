Сегодня, 5 мая, в Симферополе состоятся учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым».Уважаемые симферопольцы и гости города, цель учений заключается в противодействии проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.
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