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Новости экономики России

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«Ренессанс Страхование» завершает сделку по приобретению компании «Райффайзен Лайф»

ПАО «Группа Ренессанс Страхование», один из ведущих цифровых игроков на страховом рынке России, после получения всех регуляторных одобрений завершает сделку по покупке ООО «СК «Райффайзен Лайф» с инвестиционным портфелем в размере примерно в 20 млрд рублей на начало 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

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