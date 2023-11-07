Роман Костомаров сообщил о своем намерении снова встать на коньки

Олимпийский чемпион в танцах на льду принял участие в выставке-форуме «Россия».Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров, который полгода провел в больнице в тяжелом состоянии и пережил ампутацию конечностей, заявил о намерении снова выйти на лед.
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