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Zero Hedge

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President's Party Up Against Poor Odds In The Midterms

President's Party Up Against Poor Odds In The Midterms

President's Party Up Against Poor Odds In The Midterms The Republican Party is controlling the House, the Senate and the presidency at the moment, but the midterm elections coming up at in November have the power to change this Status Quo.

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