Андрей Назаров: «За одной встречей в Северной Америке наблюдал весь мир. «Дебиторку» решили оставить открытой. Мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу»

«Сегодня нас ждет отличный матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой», в удобное по Москве время. Всегда здорово наблюдать за российскими звездами: Александр Овечкин с одной стороны, Андрей Василевский и Никита Кучеров – с другой.