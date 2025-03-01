Андрей Назаров: «За одной встречей в Северной Америке наблюдал весь мир. «Дебиторку» решили оставить открытой. Мы должны быть единой семьей и идти плечом к плечу друг к другу»

«Сегодня нас ждет отличный матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой», в удобное по Москве время. Всегда здорово наблюдать за российскими звездами: Александр Овечкин с одной стороны, Андрей Василевский и Никита Кучеров – с другой.
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