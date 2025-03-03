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Аргументы и Факты

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«Анора» с российскими актерами получила «Оскар» как лучший фильм

«Анора» с российскими актерами получила «Оскар» как лучший фильм

Фильм «Анора», созданный американским кинорежиссером Шоном Бейкером с участием российских актеров, таких как Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, победил в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».

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