«Анора» с российскими актерами получила «Оскар» как лучший фильм

Фильм «Анора», созданный американским кинорежиссером Шоном Бейкером с участием российских актеров, таких как Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, победил в номинации «Лучший фильм» на церемонии вручения премии «Оскар».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии