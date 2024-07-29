За выходные топливо-газ подорожало в Крыму сразу на рубль

Повышение коснулось также ходовых марок бензинов, поднявшихся в цене на 82 и 42 копейки за литр. Значительней всех за прошедшие выходные подорожал на автомобильных заправках газ – теперь его стоимость в сети АТАН составляет 34.
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