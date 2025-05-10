Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши пригрозили России новыми санкциями

Сразу четыре европейских лидера — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск — прибыли в Киев и пригрозили России новыми санкциями, если она не примет условий по 30-дневному перемирию с Украиной.