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Индия предупредила Weex, Blofin, WOO X и еще 12 криптоплатформ

Индия предупредила Weex, Blofin, WOO X и еще 12 криптоплатформ

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило уведомления о несоблюдении нормативных требований 15 поставщикам криптоуслуг и распорядилось заблокировать их приложения и веб-сайты на территории страны, поскольку они вели деятельность, не выполняя требования законодательства по борьбе с отмыванием денег.

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