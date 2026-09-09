Индия предупредила Weex, Blofin, WOO X и еще 12 криптоплатформ

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило уведомления о несоблюдении нормативных требований 15 поставщикам криптоуслуг и распорядилось заблокировать их приложения и веб-сайты на территории страны, поскольку они вели деятельность, не выполняя требования законодательства по борьбе с отмыванием денег.