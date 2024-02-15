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Людей эвакуировали из горящего дома в Петрозаводске

Стали известны подробности пожара в доме на улице Матросова Сегодня ночью в 2 часа 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном жилом доме на улице Матросова.

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