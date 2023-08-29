Приморье ожидает новая волна паводков в ближайшие два дня

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о том, что во вторник и среду (29 и 30 августа) на Приморье вновь обрушатся паводки из-за мощных дождей.