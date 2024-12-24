Фердинанд: «Фергюсон знал, что нужно Роналду, чтобы стать лучшим игроком мира»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в интервью BBC Sport в рамках документального фильма под названием «Сэр Алекс» отметил, что жесткость Алекса Фергюсона помогла нападающему Криштиану Роналду эволюционировать в пятикратного обладателя «Золотого мяча» после ухода из английского клуба.