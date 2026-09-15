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Аргументы недели

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Электросудно «Ломоносов» вышло на воду в Петербурге

Электросудно «Ломоносов» вышло на воду в Петербурге

Новое электросудно «Ломоносов» проекта «Москва 2.0» начало работу в Санкт-Петербурге. Оно отправляется от причала «Петропавловская крепость» и может перевозить до 140 пассажиров.

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