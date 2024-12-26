Файзуллаев: «У меня есть очки, как у Холланда. В Россию такие не доставляют»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в беседе с авторами Sport24 Тиграном Арутюняном и Андреем Бабичем рассказал, что приобрел очки, как у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, отметив, что такие в Россию не привозят.