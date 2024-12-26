SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Файзуллаев: «У меня есть очки, как у Холланда. В Россию такие не доставляют»

Файзуллаев: «У меня есть очки, как у Холланда. В Россию такие не доставляют»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в беседе с авторами Sport24 Тиграном Арутюняном и Андреем Бабичем рассказал, что приобрел очки, как у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, отметив, что такие в Россию не привозят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх