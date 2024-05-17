В Ираке задержан один из главарей ИГИЛ*

В Ираке курдские силы безопасности задержали одного из руководителей группировки «Исламское государство»* Сократа Халиля Исмаила, также известного как Абдалла Тафхих, передает ТАСС со ссылкой на агентство Shafaq News и курдский телеканал Rudaw.
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