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iPhone по подписке: названы цены на разные модели

iPhone по подписке: названы цены на разные модели

Несколько дней назад сообщалось, что Apple рассматривает программу ежемесячной подписки на оборудование, которая позволит вам брать в аренду такие устройства, как iPhone.

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