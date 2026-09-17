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«Получается, выбил из игры». Игрок «Ростова» раскритиковал арбитров матча с «Динамо»

«Получается, выбил из игры». Игрок «Ростова» раскритиковал арбитров матча с «Динамо»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин выразил удивление из-за того, что судьи матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» не обратили внимания на возможный фол на нем перед первым голом бело-голубых.

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