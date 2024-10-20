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В Италии эвакуировали тысячи человек из-за мощного наводнения

В Италии эвакуировали тысячи человек из-за мощного наводнения

Мощное наводнение, вызванное проливными дождями, накрыло итальянскую область Эмилия-Романья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра страны по делам предприятий Валентино Валентини.

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