В Италии эвакуировали тысячи человек из-за мощного наводнения

Мощное наводнение, вызванное проливными дождями, накрыло итальянскую область Эмилия-Романья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра страны по делам предприятий Валентино Валентини.
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