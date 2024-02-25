Эксперт: украинская ПВО достала А-50У ВКС РФ, применив «израильский маневр»

Вечером 23 февраля над Кубанью был сбит самолет ДРЛО А-50У ВКС РФ. Сразу после этого украинская сторона заявила, что это сделала ее система ПВО, которая дальнобойной зенитной управляемой ракетой ЗРК С-200 смогла достать российский борт.