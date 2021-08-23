В Хабаровском крае мужчина пытался задушить трехлетнего сына

В Хабаровском крае задержали мужчину, который избил и пытался задушить своего трехлетнего сына.Следователи установили, что житель поселка Октябрьский Ванинского района в ночь на 21 августа избил и пытался задушить своего трехлетнего ребенка.
В Хабаровском крае задержали мужчину, который избил и пытался задушить своего трехлетнего сына.Следователи установили, что житель поселка Октябрьский Ванинского района в ночь на 21 августа избил и пытался задушить своего трехлетнего ребенка.
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