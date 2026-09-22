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Царьград

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Трамп вмешался в ответы Зеленского на пресс-конференции в США

Трамп вмешался в ответы Зеленского на пресс-конференции в США

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским перехватил инициативу, не дав украинскому лидеру ответить на вопросы журналистов.

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