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Решение Байдена по Украине на фоне масштабной национальной катастрофы потрясло Америку

Решение Байдена по Украине на фоне масштабной национальной катастрофы потрясло Америку

Решение Байдена по Украине на фоне масштабной национальной катастрофы потрясло Америку Татьяна АрестоваПока адское пламя уничтожает красивейшие кварталы Калифорнии, Байден опять решил отправить денег на Украину.

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Комментарии
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Eduard
Да повесьте старого негодяя наконец.Пусть свои наличные на Украину шлет!
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20 час.
Eduard
Главное деньги не свои,не жалко.Свои он в Швейцарии спрятал у корешей!
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20 час.
Eduard
Видно часть &quot;помощи&quot; ему на счета возвращают!
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20 час.

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