В Кировском районе обсудили благоустройство Воронцовского сквера

Еще одна встреча с жителями состоится 29 августа в 18 часов Благоустройство Воронцовского сквера обсудили в администрации Кировского района с местными жителями, рассказал на своей странице «В контакте» депутат Заксобрания Денис Четырбок.
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