Американский президент внезапно устранился от проблем, в которые втянуты Россия, США и Украина

События последних дней привлекли внимание политиков со всего мира. Вопрос о том, нанесет ли Россия ядерный удар в ответ на атаку украинских беспилотников на нашу базу стратегических бомбардировщиков, вызвал бурные обсуждения не только в России и на Украине.
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