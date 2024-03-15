Участки для голосования на выборах президента открылись в Москве

В регионах европейской части России открылись участки для голосованиях на выборах Президента России. Помимо Москвы и Московской области, избирательные участки начали принимать бюллетени граждан в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральном округах.