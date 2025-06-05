Болотских: беспилотные такси в России могут появиться в 2027 году

Испытания грузовиков без водителя прошли успешно Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, сообщил РИА Новости партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских в кулуарах международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).