На выезде из Владивостока ожидаются крупные пробки

Автомобилистов Владивостока предупредили о крупных пробках, ожидающихся вечером 6 июня. В МУПВ «Содержание Городских Территорий» уточнили, что локальный ремонт дороги возобновится на улице Маковского, сообщает PRIMPRESS.
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