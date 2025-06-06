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На выезде из Владивостока ожидаются крупные пробки

На выезде из Владивостока ожидаются крупные пробки

Автомобилистов Владивостока предупредили о крупных пробках, ожидающихся вечером 6 июня. В МУПВ «Содержание Городских Территорий» уточнили, что локальный ремонт дороги возобновится на улице Маковского, сообщает PRIMPRESS.

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