В Воронеже после аварии на сетях водоснабжения организовали подвоз воды

Набрать воду в свою тару жителям Подгорного можно по адресу ул. 1 Мая, 54.Управа Коминтерновского района Воронежа сообщила, что после аварии на сетях водоснабжения в микрорайоне Подгорное в связи организован подвоз технической воды.