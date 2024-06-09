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Воронежские новости

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В Воронеже после аварии на сетях водоснабжения организовали подвоз воды

В Воронеже после аварии на сетях водоснабжения организовали подвоз воды

Набрать воду в свою тару жителям Подгорного можно по адресу ул. 1 Мая, 54.Управа Коминтерновского района Воронежа сообщила, что после аварии на сетях водоснабжения в микрорайоне Подгорное в связи организован подвоз технической воды.

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