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Цена Ethereum на перекрестке $2500, поскольку его дневной супертренд стал медвежьим

Цена Ethereum на перекрестке $2500, поскольку его дневной супертренд стал медвежьим

Цена Ethereum восстановилась примерно до $2493 после резкого падения до $2400, но его дневной супертренд стал медвежьим, а 4-часовой график по-прежнему показывает отрицательный денежный поток.

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