Дубль Овечкина и не передача Мирошниченко не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

«Вашингтон» в родных стенах пропустил семь шайб от «Торонто» и прервал победную серию. В ночь на 21 марта в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».
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