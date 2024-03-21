Дубль Овечкина и не передача Мирошниченко не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Торонто»

«Вашингтон» в родных стенах пропустил семь шайб от «Торонто» и прервал победную серию. В ночь на 21 марта в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».