НАСА нашло ключевые элементы для жизни на астероиде Бенну

НАСА заявляет о находке жизненно важных химических элементов в пробах с астероида Бенну. Обнаружены аминокислоты и азотистые основания, что подчеркивает возможное широкое распространение условий для жизни в Солнечной системе.
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