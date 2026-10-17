В Златоусте 44-летний ранее судимый местный житель, задержанный на чужом участке, успел снять с вагон-дома утеплитель, вынести бытовые предметы и отрезать металлический лист размером 2 на 0,7 метра, объяснив свои действия необходимостью железа для забора на собственной даче.