В Златоусте 44-летний ранее судимый местный житель, задержанный на чужом участке, успел снять с вагон-дома утеплитель, вынести бытовые предметы и отрезать металлический лист размером 2 на 0,7 метра, объяснив свои действия необходимостью железа для забора на собственной даче.
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