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Курорты Кубани готовятся к угрозам: рядом с пляжами появились места для спасения

Курорты Кубани готовятся к угрозам: рядом с пляжами появились места для спасения

После трагедии в Архипо-Осиповке в Новороссийске опубликовали список укрытий рядом с пляжами В Новороссийске жителям и туристам напомнили о местах, где можно укрыться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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