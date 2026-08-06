Курорты Кубани готовятся к угрозам: рядом с пляжами появились места для спасения

После трагедии в Архипо-Осиповке в Новороссийске опубликовали список укрытий рядом с пляжами В Новороссийске жителям и туристам напомнили о местах, где можно укрыться в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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