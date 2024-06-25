Владимир Прохватилов. Макрон стал воплощением предательства Франции коррумпированной элитой«Воплощённое предательство нации» во имя Америки и глобализмаФранцузская газета журналистских расследований Fakir опубликовала статью La république des traîtres («Республика предателей»), в которой пишет о причастности президента Франции Эмманюэля Макрона и его ближайшего окружения к поглощению французских компаний из стратегически важных секторов экономики американскими корпорациями в ущерб национальным интересам Франции.