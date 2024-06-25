Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Макрон - верный слуга Коллективного гитлера, готовящий самоубийство Франции в войне против России

Макрон - верный слуга Коллективного гитлера, готовящий самоубийство Франции в войне против России

Владимир Прохватилов. Макрон стал воплощением предательства Франции коррумпированной элитой«Воплощённое предательство нации» во имя Америки и глобализмаФранцузская газета журналистских расследований Fakir опубликовала статью La république des traîtres («Республика предателей»), в которой пишет о причастности президента Франции Эмманюэля Макрона и его ближайшего окружения к поглощению французских компаний из стратегически важных секторов экономики американскими корпорациями в ущерб национальным интересам Франции.

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Комментарии
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А
Александр
Это сейчас бардак. А на войне Франция больше нажилась, чем пострадала. Да еще в победители попала. Даже немцы опешили.
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19 час.

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