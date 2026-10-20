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Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заявил, что завоевание награды самого ценного игрока является его главным индивидуальным ориентиром на сезон-26/27, однако командный реванш стоит на первом месте.