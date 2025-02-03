Ганчев: ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу между Двуречной и Купянском

Подразделения Вооруженных сил России, освободив поселок Западное в Харьковской области, взяли под огневой контроль дорогу, соединяющую Двуречную и Купянск, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью, опубликованном 3 февраля РИА Новости.
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