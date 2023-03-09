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«Миннесота» набрала очки в 11 матчах подряд – лучшая действующая серия в НХЛ

«Миннесота» набрала очки в 11 матчах подряд – лучшая действующая серия в НХЛ

«Миннесота» обыграла «Виннипег» (4:2) в матче чемпионата НХЛ. «Уайлд» набрали очки в 11 играх подряд – это лучшая действующая серия в лиге.

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