Фитнес-тренер Панкова рассказала, как предотвратить травмы в спортзале

Новичкам она рекомендует начинать с простых и классических упражнений Фитнес-инструктор Арина Панкова в интервью «Радио Sputnik» объяснила, какие правила безопасности нужно соблюдать людям, приступающим к регулярным тренировкам в спортзале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии