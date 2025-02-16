Дональд Трамп: «Если этот стол — Ближний Восток, то Израиль — кончик этого карандаша. Это нехорошо, да?»

США начинают перекройку геополитической карты Ближнего Востока Станислав Тарасов На фото: президент Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время пресс-конференции в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.
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