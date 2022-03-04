Аргументы и Факты

48 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Николаевич
    америка и европа проявляют открытый фашизм и нацизм, так что и там им жить не долго, признают шпионами и в расход....Госдеп порекоменд...
  • Геннадий Бережнов
    Делать вам в России сегодня не чего. Так что ломитесь дамой там у вас работы не початый край!Госдеп порекоменд...
  • Сергей Федосеев
    ...что-то не очень то видно чтобы очень яростно осуждал украинский геноцид... - как обычно будет ловить рыбу в мутной...Шольц и Беннет об...

Телекомпания CNN прекратит вещание в России

Телекомпания CNN прекратит вещание в России

Американская телекомпания CNN сообщила, что намерена прекратить вещание в России.«CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития», — говорится в заявлении компании в Twitter.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх