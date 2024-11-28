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Чад расторгает военное соглашение с Францией

Чад расторгает военное соглашение с Францией

Министерство иностранных дел Чада объявило о прекращении военного партнерства с Францией.Министерство иностранных дел африканской страны Чад объявило о расторжении соглашения о военном сотрудничестве с Францией.

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