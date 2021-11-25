Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Эйшер Хилл о Гран-при России: «Думаю, Валиева выиграет произвольную и среди мужчин, и среди женщин. В парах и танцах тоже победит Камила»

Бывший канадский фигурист Эйшер Хилл поделился ожиданиями от Гран-при России в Сочи. «Думаю, Камила Валиева выиграет произвольную и среди мужчин, и среди женщин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх