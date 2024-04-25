Путину пора начинать бояться?

Виктор Анисимов "Главный враг Путина" обыкновенная алкашка? Похоже у врагов России не нашлось никого лучше алкашки и по совместительству вдовы пресловутого Навального на роль "главного врага Путина", которого по мнению беглой оппозиции до дрожи в коленях боится Путин.
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