Что бы там ни говорил Трамп, стратегическая цель США — ослабление России (да и вообще любых стран, кроме США).
США хотят обвести Россию вокруг пальца
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
.... и сАМ обманываться рад....
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13 час.
СТ
Сергей Туренко
И так давно всем россиянам стало известно, что Россию в покое никто их гейропейцев и ПИНДОСы не оставят и будут выдвигать массу несуразных предложений , а в случае отказа от них обвинят Россию в недоговороспособности. Наш лучший союзник - это армия и флот, полная поддержка СВО народом России. Мигрантов нужно планово возвращать в кишлаки. Пускай развивают экономику своих стран и не требуют незаслуженного.
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12 час.
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