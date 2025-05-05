США хотят обвести Россию вокруг пальца

СТ

Сергей Туренко

И так давно всем россиянам стало известно, что Россию в покое никто их гейропейцев и ПИНДОСы не оставят и будут выдвигать массу несуразных предложений , а в случае отказа от них обвинят Россию в недоговороспособности. Наш лучший союзник - это армия и флот, полная поддержка СВО народом России. Мигрантов нужно планово возвращать в кишлаки. Пускай развивают экономику своих стран и не требуют незаслуженного.