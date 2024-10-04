В Хабаровске иностранные специалисты трудолюбиво сожгли Музыкальный театр

Игорь Самаров Того, кто нанял тупых ослоебов, заставить возместить причиненный ущерб и на пятилеточку в зону! Глядишь и до других особо жадных работодателей начнет доходить, что скупой платит дважды. Но это сделали бы в любой другой нормальной стране, только не в России! В России вся власть, начиная с самого верха, продалась диаспорам...

Кошмар Козе понятно, что мигранты подожгли в Хабаровске, а в Ебурге они же проводку закоротили. Тут и к бабке не ходи.