Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Хабаровске иностранные специалисты трудолюбиво сожгли Музыкальный театр

В Хабаровске иностранные специалисты трудолюбиво сожгли Музыкальный театр

Вдумчивый сибиряк Поработали "с огоньком": мигранты спалили театр в Хабаровске. Баллоны с газом не оставили зданию шансов фото: скриншот видео МЧС Хабаровского края В России за два дня сгорели два театра – один в Екатеринбурге, а второй в Хабаровске.

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Комментарии
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Игорь Самаров
Того, кто нанял тупых ослоебов, заставить возместить причиненный ущерб и на пятилеточку в зону! Глядишь и до других особо жадных работодателей начнет доходить, что скупой платит дважды. Но это сделали бы в любой другой нормальной стране, только не в России! В России вся власть, начиная с самого верха, продалась диаспорам...
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3 час.
Кошмар
Козе понятно, что мигранты подожгли в Хабаровске, а в Ебурге они же проводку закоротили. Тут и к бабке не ходи.
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2 час.
Елена Хараничева
А где они у себя в кишлаках возводили высотные здания, водили такси, троллейбусы и автобусы? Великие специалисты, блин! Те, кто их сюда завозит, плевать хотели на нас, здесь живущих! Они с ними нигде не пересекаются, а когда критическая масса перевалит за черту, и начнется Россиястан, они просто свалят в свои иностранные дома, загодя уже купленные, и где давно живут их дети.
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51 мин.

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